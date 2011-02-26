Совмин Крыма опровергает заявляение о трехъязычии в школах

Совет министров Крыма заявляет о недопустимости привилегий или ограничения прав по языковому признаку в регионе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского правительства.

«Заявление главы Республиканского комитета Крыма по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдуарда ДУДАКОВА о введении в автономии трехъязычного обучения в школе не входит в зону его ответственности и компетенции и не отображает официальной позиции Совета министров Автономной республики», - подчеркнули в пресс-службе.

По ее данным, глава крымского правительства Василий ДЖАРТЫ в своих выступлениях неоднократно заявлял о конституционно защищенном праве каждого крымчанина на свободный выбор языка обучения. «Это право гарантируется статьей 10 Конституции Украины и закреплено в Конституции Крыма», - заявили в Совмине АРК.

Крымское правительство отмечает, что Крым - это полиэтнический регион, в котором проживают не только русские, украинцы и крымские татары, но и граждане других национальностей. «В автономии наряду с использованием государственного языка обеспечивается функционирование и развитие, а также защита русского, крымскотатарского и других национальных языков», заявляют в пресс-службе.

В Совмине подчеркивают, что «взаимопроникновение и взаимообогащение культур» является главным условием сохранения самобытности народов, населяющих полуостров, и их развития.

«Сегодня наша главная задача - сберечь межнациональное единство, создать условия для обеспечения гармоничной национальной жизни республики. Крымская власть будет и впредь предпринимать все необходимые действия для обеспечения права всех граждан на выбор языка обучения, независимо от национальности и вероисповедания», - подчеркивают в пресс-службе Совмина Крыма.

Напомним, Э.ДУДАКОВ 21 февраля, в Международный день родного языка, заявил, что Рескомитет Крыма по межнациональным отношениям разрабатывает концепцию трехъязычного обучения в школах региона. По его словам, предполагается, что один язык - украинский, русский или крымскотатарский - будет изучаться в школах как основной, два - как обязательные (помимо иностранных).

В 2010-2011 учебном году в Крыму функционирует 333 школы с русским языком обучения, 15 - с крымскотатарским, 7 - с украинским, 188 - с двумя языками обучения и 39 - с тремя языками обучения.

Кроме того, изучение родного языка организовано в общеобразовательных заведениях и на базе национально-культурных обществ - дети учат иврит, армянский, болгарский, корейский, немецкий, эстонский, новогреческий, турецкий языки.