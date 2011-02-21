В Крыму продвигают идею трехъязычного обучения в школах

Республиканский комитет Крыма по межнациональным отношениям разрабатывает концепцию трехъязычного обучения в школах региона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров Крыма со ссылкой на главу Рескомнаца Эдуарда ДУДАКОВА.

По его словам, в ближайшее время вопрос образования на родном языке в Крыму будет находиться под пристальным вниманием как международных, так и общественных организаций.

«Реализация языковой политики в Крыму позволит снять напряжение и достичь межнационального согласия в полиэтническом регионе. Взаимовлияние культур очень положительно сказывается на развитии региона и только обогащает культуры», - акцентировал глава комитета.

В 2010/2011 учебном году в Крыму функционирует 7 школ с украинским языком обучения, 333 - с русским языком обучения, 15 - с крымско-татарским языком обучения, 188 - с двумя языками обучения и 39 - с тремя языками обучения. Кроме того, изучение родного языка организовано в общеобразовательных заведениях и на базе национально-культурных обществ: армянский язык, болгарский язык, иврит, немецкий язык, корейский язык, эстонский язык, новогреческий язык, турецкий язык.

Э.ДУДАКОВ также заявил, что существующая законодательная база о языках и национальных меньшинствах была принята ещё в 1990-х годах, что не позволяет должным образом регламентировать вопросы в данной сфере. «Действующие нормативно-правовые акты требуют изменений и корректировки», - сказано в сообщении.

Помимо этого, не хватает квалифицированных педагогических кадров для преподавания на крымско-татарском языке любого школьного предмета, а также терминологических словарей, учебно-методической литературы.

Как сообщалось, 21 февраля отмечается Международный день родного языка.