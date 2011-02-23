Луценко: мне предлагали признать вину, лишив воды и пищи

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко говорит, что следствие предлагало ему признать свою вину, лишив воды и пищи и рассказав о вызове на допрос его сына Александра.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью «Главреду» и «KyivPost».

«Я направил на имя Генпрокурора заявление о том, что 25 января на протяжении 7 часов в помещении ГПУ на Борисоглебской мне отказывали в консультации с адвокатом, не допускали его к подаче заявлений и ходатайств. В течение того дня и на следующий день я до 20 часов был лишен пищи и воды. В тот же день меня проинформировали о допросе сына и, конечно, чисто случайно предложили признать свою вину», - сказал Луценко.

«Все это дало мне основания ходатайствовать к Генпрокурору об отводе руководителя следственной группы.Однако никакого ответа от Генпрокурора Виктора Пшонки я до сих пор не получил», - добавил экс-министр.

Напомним, Луценко инкриминируют незаконное продление наружного наблюдения за бывшим водителем экс-заместителя руководителя Службы безопасности Украины Владимира Сацюка, незаконное продвижение по службе и предоставление льгот своему водителю и растрату государственных средств на празднование Дня милиции. 16 февраля Печерский районный суд Киева продлил ему срок пребывания под стражей до 26 апреля.