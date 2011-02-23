У Януковича может появиться шанс, который упустил Кучма?

Бывший народный депутат, профессор права Виктор МУСИЯКА не исключает, что после принятия новой редакции Конституции Украины может возникнуть вопрос о возможности избрания Президента Виктора ЯНУКОВИЧА на третий срок.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции.

«Могут возникнуть интересные последствия, как третий срок, и так далее, потому что новая Конституция», - сказал он.

В.МУСИЯКА напомнил, что в свое время было решение Конституционного Суда, которым разрешалось тогдашнему главе государства Леониду КУЧМЕ избираться на третий срок, поскольку во времена его правления изменялась Конституция. Он добавил, что Л.КУЧМА не использовал этот шанс.

«Но решение Конституционного Суда есть, и мы знаем его последствия. Когда нужно, ссылаются как на конечную инстанцию, а когда не нужно, то не учитывают», - добавил он.

По словам В.МУСИЯКИ, так может произойти и сейчас, поскольку В.ЯНУКОВИЧ избирался по Конституции, которая уже не действительна. «Могут мотивировать так, что он при новой Конституции не был избран, значит, он имеет право при этой Конституции быть дважды избранным. Это абсолютно действенный механизм, и он может быть реализован», - добавил эксперт.