Янукович проведал пехоту

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что ситуация в Вооруженных силах сложная, но власть делает все возможное для укрепления обороноспособности государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время посещения 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в поселке Десна Черниговской области.

«Сегодня ситуация в Вооруженных силах сложная. Но руководство государства и Вооруженных сил шаг за шагом изменяют ее в лучшую сторону», - сказал Президент – Верховный главнокомандующий ВСУ.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что с целью укрепления обороноспособности государства и поэтапного осуществления реформ в военной сфере, достижения европейских стандартов для военнослужащих и членов их семей он определил четыре приоритетных задания.

«Первое: завершается разработка концептуальных документов относительно принципов национальной безопасности Украины в военной сфере как внеблокового государства», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Вторым приоритетным заданием он назвал создание системы стратегического программно-целевого управления военной организацией государства. «Речь идет, в частности, об укреплении кадрового потенциала секторов безопасности, военного управления, правоохранительных органов», - уточнил глава государства.

Третьим приоритетом В.ЯНУКОВИЧ определил начало создания новой системы государственного управления оборонно-промышленным комплексом. «Его структура перестроена на эффективное функционирование с целью переоснащения Вооруженных сил современным вооружением и военной техникой», - сказал Президент.

Четвертое приоритетное задание глава государства назвал одним из самых главных. «Мы уже реализуем комплекс мероприятий по сохранению и усилению кадрового потенциала. Наше задание – существенно повысить общественный престиж воинской службы. А это возможно лишь при условии обеспечения достойных социальных и правовых гарантий для военнослужащих и их родных», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что «позитивные изменения будут». «Моя команда делает все для того, чтобы улучшение жизни состоялось как можно скорее. Успех всегда немного дальше от места, где остановился. Поэтому мы все на своих местах не имеем права останавливаться. Уверен, что мы достойно пройдем путь реформ. А это означает, что Украина и ее войско обречены на успех», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.