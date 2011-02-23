"Наша Украина" заранее сообщила начальнику СИЗО о депутате
Парубий едет в Запорожье за "тризубовцами"
24 февраля народный депутат, заместитель председателя политсовета партии «Наша Украина» Андрей ПАРУБИЙ поедет в Запорожье требовать освобождения активистов ВО «Тризуб» из СИЗО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», депутат планирует встретиться с руководством следственного изолятора №10 в Запорожье и проверить условия содержания девяти активистов ВО «Тризуб» и других оппозиционных организаций.
О соответствующей инициативе «Наша Украина» предварительно сообщила начальнику следственного изолятора.
В это же время активисты «Нашей Украины» в Запорожье планируют пикетировать СИЗО с требованием немедленно освободить заключенных украинских патриотов.
В «Нашей Украине» напоминают, что активисты ВО «Тризуб» были задержаны по подозрению в повреждении памятника Сталину в Запорожье. На сегодняшний день в местах лишения свободы по делу о повреждении памятника находится 11 человек.
Как известно, родственники задержанных неоднократно заявляли о том, что к заключенным применяют пытки.