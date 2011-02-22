Кто обыскал чемодан политолога в Борисполе?

Киевский независимый медиа-профсоюз считает, что правоохранители должны возбудить уголовное дело по факту незаконного обыска чемодана члена КНМП, известного журналиста и политолога Тараса КУЗЬО, который произошел в аэропорту «Борисполь».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КНМП.

“Важно не просто выявить преступника, - говорит председатель Комитета КНМП Юрий ЛУКАНОВ, - но еще и ответить на вопрос, причастна ли к этому СБУ. Подозрения, что Служба безопасности Украины вмешивается в частное пространство граждан, ложатся еще одним грязным пятном не только на саму СБУ, но и на репутацию страны”.

Ранее в своем блоге на “Украинской правде” Т.КУЗЬО сообщил, что за тридцать лет его путешествий по миру и двадцать лет визитов в Украину такое с ним произошло впервые. Блокировочный замок на его чемодане оказался сломанным после прилета из Киева.

В доказательство своих слов Т.КУЗЬО разместил в блоге фотографии чемодана со взломанным замком.

Как отмечает Т.КУЗЬО, «инцидент произошел в тот же день, когда я летел из Киева после встречи с украинским лидером оппозиции и западными дипломатами. На фотографии воспроизведена ручка блокировки с кодом, которая была отрезана, чтобы СБУ могла залезть в мой чемодан».

По словам политолога, «все вещи в чемодане остались на своих местах, кроме папки с моими документами, которая была открыта и упакована другим способом».

Т.КУЗЬО также отмечает, что вылет самолета был задержан: «После того, как обнаружил сломанный чемодан, я понял причину, почему самолет был задержан. Пилот даже извинился и сказал, что "нужно было снять с самолета чемодан"...».

«Очевидно, мы увидели еще один пример того, что Украина возвращается к Советскому Союзу», - отметил Т.КУЗЬО.