В том, что Янукович «выглядит как диктатор» виновата его команда?

Лидер общественного объединения «Новый Киев», председатель Социально-христианской партии Зорян ШКИРЯК считает, что год деятельности власти нынешнего Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА стал годом “лжи, страха и разочарований” украинского народа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политика, об этом З.ШКИРЯК заявил, комментируя годовщину пребывания В.ЯНУКОВИЧА в должности главы государства.

В частности, З.ШКИРЯК сказал: «Можно утверждать, что этот год стал годом лжи, страха и разочарований для украинского народа. Сложно себе представить какую-либо цивилизованную европейскую страну, в которой бы власть так откровенно издевалась над собственным народом».

По словам политика, начиная с Харьковских соглашений, правящий режим пошел по пути обмана собственных граждан. “Вместо обещанного снижения цены на газ мы получили стремительный рост тарифов на ЖКХ и энергоснабжение. Потом были «игрища» регионалов с украинским языком, которые едва не привели к расколу страны... Начались грубые политические репрессии против лидеров оппозиции и запугивание всех инакомыслящих. Девизом власти стал лозунг: «В тюрьму или на колени», - заявляет З.ШКИРЯК.

Он отметил, что несмотря на возмущение и требования общества, В.ЯНУКОВИЧ оставляет на должностях министра внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВА и министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА.

«Провальная экономическая политика правительства Николая АЗАРОВА привела к серьезным социально-экономическим последствиям: рост безработицы, бедности, рост цен на продукты питания, товары первого потребления, бензин. Катастрофически снизилась покупательная способность населения, упал уровень жизни. Обещанная борьба с коррупцией так и осталась «показухой», - отметил глава СХП.

З.ШКИРЯК считает, что власть сознательно взяла курс на построение жестокого полицейского государства, курс на полную ликвидацию свободы.

«Заказные» рейды прокуратуры, СБУ и милиции стали привычным явлением, а безосновательные задержания и аресты граждан - нормой. Апофеозом стало жестокое избиение народных депутатов от оппозиции в зале Верховной Совету Украины, а виновные в этом преступлении избежали наказания», - утверждает политик.

Лидер «Нового Киева» также отметил, что «реформаторская» деятельность правительства привела к Налоговому Майдану, а разработанные в «дебрях» Кабмина “пенсионная реформа ТИГИПКО”, Трудовой и Жилищные кодексы, вызывают возмущение в украинском обществе.

“По сути, чиновники банально подставили Президента, но он должен нести полную ответственность за все”, - отметил З.ШКИРЯК.

По его словам, мировое сообщество уже не воспринимает Украину как демократическое государство, а В.ЯНУКОВИЧ “пока еще выглядит как диктатор”.

“Мы значительно опустились во всех международных рейтингах. Страну «разрывает» постоянный конституционно-правовый беспредел, для европейского государства – это недопустимо», - подчеркнул З.ШКИРЯК.

Он предостерег, что «курс на полную узурпацию власти”, взятый регионалами, в результате, приведет к еще большему народному сопротивлению и росту протестных настроений.

“В условиях стремительного падения популярности Партии регионов и низкой поддержки Президента, у В.ЯНУКОВИЧА есть два пути: немедленно уволить правительство Н.АЗАРОВА и начать диалог с людьми, или продолжать «в том же духе», рискуя получить свой «африканский сценарий», - подвел итог З.ШКИРЯК.