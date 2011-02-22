Взамен украинского языка Близнюк обещает лучшее питание

Председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК заявляет, что дал команду представителям местной власти «работать с людьми», чтобы добиться согласия граждан на закрытие малонаполненных школ в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции, комментируя ситуацию, сложившуюся в области в связи с оптимизацией учебных заведений.

«Я дал команду всем главам администраций, попросил председателей советов и мэров городов работать с людьми, выйти на диалог в каждом конкретном случае (по закрытию школ)», - сообщил А.БЛИЗНЮК.

При этом он добавил: «Мне без разницы (какая школа закрывается), должен быть диалог. И без согласия громады, которую представляют депутаты (вопрос не решить)…. Пусть идут к людям и к тем, которые не согласны. Пусть приезжают, проводят выездное заседание районного совета или же городского совета, любые варианты, и доказывают людям».

По мнению А.БЛИЗНЮКА, жителям области надо доказать необходимость оптимизации сети школьных учебных заведений. «Надо доказывать… Есть такая-то ситуация, в результате чего ваших детей кормили на такую-то сумму, оказывали услуги на такую-то сумму, то есть, по факту, какие затраты были. И если принимается решение по оптимизации – это всегда концентрация средств, чтобы еще лучше оказывать услуги другим. Поэтому мы ваших детей будем кормить в два раза лучше, в этой школе (в которую переведут детей после закрытия их учебного заведения) будет теплее, в этой школе учителя будут зарабатывать в два раза больше», - отметил губернатор. В то же время он допускает, что если общественность не согласится с доводами властей, то школу не имеют право закрывать.

«Но в любом случае – если кто-то хочет, чтобы эта школа оставалась – какие проблемы? Ну принимайте решение, и пусть она остается, не закрывается. Это не вопрос», - сказал А.БЛИЗНЮК.

При этом, заявил он, «если вы не хотите закрывать, например, школу, не закрывайте ее. Но вы понимайте, что в этой школе дети ваши будут иметь знания, ну по типу примерно так: школа, 78 лет учителю, 5 учеников, один - первого класса, один - третьего, один - пятого, один, там, седьмого, и все в одном классе. 78-летний преподаватель преподает биологию, химию, физкультуру и музыкальное сольфеджио, не знаю, как правильно сказать. А компьютера в этой школе нет, там Интернета нет. И если вы хотите сказать, что дети этой школы имеют одинаковые возможности, такие же, как, скажем, в 61-й школе города Донецка... Да, забыл сказать, там же в школе еще удобства во дворе, за 200 метров...».

«Я думаю, что если мы с вами понимаем, что реформы должны делаться для людей, это надо людям доносить…. Поэтому я - за диалог, за конструктивный диалог с громадой, а беспредела никакого не будет, никому не позволю», - заявил глава Донецкой ОГА.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области в 2011 году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ или 2,5% от общего количества. Закрытие учебных заведений будет происходить согласно «Региональной дорожной карте по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание». Общая проектная мощность школ, намеченных на закрытие в 2011 году, составляет 7182 ученика, фактическая наполняемость - 2099 учащихся. Таким образом, средняя наполняемость каждой из них - 30%.

Заместитель председателя Донецкой областной организации Всеукраинского общества «Просвита» им. Тараса Шевченко Мария ОЛЕЙНИК заявляет, что власти планируют закрыть и те учебные заведения, наполняемость которых значительно превышает 30%. Кроме того, по ее данным, что в регионе намечено закрыть в первую очередь украинские школы.

8 февраля в Донецке прошел митинг-протест учеников украинской школы № 136 и их родителей против закрытия этого учебного заведения.

16 февраля в Донецке родители учеников украинской школы №111 заявили о готовности самосожжения в случае закрытия учебного заведения.

19 февраля в Макеевке Донецкой области родители и ученики украинской школы №77 выразили протест против закрытия этого учебного заведения и направили обращение к представителям властей с просьбой не закрывать школу.