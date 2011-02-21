Тимошенко заметила, что у следователя по ее делу - кризис жанра

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что следователи Генеральной прокуратуры Украины в который раз предъявляет ей обвинения по одним и тем же делам.

Об этом она написала в своем блоге в Twitter.

«Я сейчас в ГПУ. Следователь с нежным именем НЕЧВОГЛОД решил предъявить мне обвинения по "скорым" - второй раз, по пенсиям - третий. Кризис жанра», - написала она.

Как сообщал УНИАН, ГПУ возбудила уголовное дело в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, о превышении ею власти и служебных полномочий при закупке под гарантию правительства и ввозе на территорию Украины якобы специализированных медицинских автомобилей «Опель Комбо». Общая сумма нанесенных государству убытков составляет 67 млн. грн.

Перед этим Ю.ТИМОШЕНКО было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия). Ее обвиняют в нецелевом использовании 180 млн. и 200 млн. евро, которые Украина получила по Киотскому протоколу, и в нанесении государству других убытков.

Ю.ТИМОШЕНКО опровергает все обвинения.