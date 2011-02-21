Наша Украина удивлена позицией власти по защите украинцев в России

Политическая партия «Наша Украина» называет провальной позицию украинской власти по защите украинцев в России.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении партии.

В нем отмечается, что у «Нашей Украины» вызывали невосприятие и удивление заявления власти о нормализации состояния дел с защитой украинцев в России, которые, по мнению партии, расходятся с реальностью и с тревожными заявлениями со стороны самих представителей украинской диаспоры.

«Это звучит по-особому именно сегодня, в Международный день защиты родного языка», - подчеркивается в заявлении.

Партия «Наша Украина» считает, что намерение выдать желаемое за действительное тяжело воспринять как солидную и зрелую позицию. В таком позиционировании снова повторяются принципы советских подходов: «не вижу, не слышу, не знаю».

«Вместо защиты и поддержки украинцев, которые ожидают не конфликтов, а конструктивной помощи, способной остановить циничное нашествие российского официоза и властей, нынешняя власть подыгрывает Кремлю, фактически согласившись с основаниями для роспуска крупнейших украинских общественных организаций в России. Поэтому тяжело поверить в принципиальность и эффективность такой власти на каких-то других внешнеполитических направлениях работы», - говорится в заявлении.

«Мы не только выражаем сожаление и критику по такому поводу, а даем ясные советы, что необходимо сделать в помощь нашим соотечественникам», - заявляют в «Нашей Украине».

В партии замечают, что украинцы компактно проживают в России на большой полосе от западных границ РФ до Владивостока. «Власть, которая кичится своим единством и централизованностью, следовательно, способна мобилизовать силы и ресурсы для открытия в России украиноязычного телевизионного канала, новых библиотек и, по крайней мере, нескольких украинских школ. У власти, которая гордится своей влиятельностью, есть все шансы проявить свою эффективность и помочь создать украинцам в России необходимые культурные интернет-порталы, которые, в свою очередь, могут играть роль центров реагирования на настроения и потребности украинцев – от тех, что проживают в России постоянно, до заробитчан», - отмечают в «Нашей Украине».

В партии заявляют, что продолжают работу по мониторингу ситуации и информированию европейских партнеров. «Существует масса средств для поддержки украинцев в РФ. Мы призываем власть брать на вооружение позитивные примеры, отойти от поведения оправданий, а подтвердить свою риторику действиями», - требуют «нашеукраинцы».