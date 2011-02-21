Чорновил: Жвания проспал создание собственной группы

Участник группы "Реформы ради будущего" Тарас Чорновил прогнозирует, что другие парламентские группы пока не будут появляться.

Об этом нардеп рассказал в комментарии Gazeta.ua.

"Другие группы сейчас малоактуальны. Потому что мало людей, готовых в них войти. Большинство депутатов избраны по спискам по принципу верноподданости лидеру. Часть из тех, кто готов присоединиться к группе, пришла к нам. Возможно, еще какая-то часть придет. Людей, имеющих бизнес, очень быстро пригласили, заманили, сагитировали или загнали в Партию регионов. Выжидают для порядка другие бизнесмены, которые вышли из БЮТ, но еще не присоединились к "регионалам". Но пойдут туда позже. А в нашу группу пришли не бизнесмены, а политики", отметил он.

Чорновил отказался уточнять сколько еще людей могут присоединиться к группе "Реформы ради будущего". Сослался на то, что переговоры ведет не он. При этом уточнил, что это будут нардепы из БЮТ и НУ-НС. В то же время, Черновил не надеется на развитие группы Давида Жвании "Право выбора".

"Инициатива по созданию группы Давида Жвании замерла. Скорее всего Давид Важаевич сам не понял нужно ли это ему. Он не разговаривал с теми людьми, которые сами к нему шли и просились в группу. Фактически он проспал свою группу. Чтобы Жвании создавать фракцию, ему нужно этим заниматься. Это же такие нервы и такая беготня. А Жвания в 12 дня только встает с постели", - заметил нардеп.

По мнению Чорновила влияние группы "Реформы ради будущего" будет зависеть не от количества депутатов.

"Влияние будет зависеть от того сможем ли себя показать как группа, которая принимает самостоятельные решения и может их отстаивать", - отметил он.

Группа Жвании была создана 9 июля прошлого года, в нее вошли 15 нардепов.