У Азарова уверяют, что 15-процентная инфляция - всего лишь фантазии

Кабинет министров Украины опроверг опубликованные в прессе утверждения экспертов относительно высокого уровня инфляции в 2011 году, в частности о том, что он может достичь 15%.

Об этом говорится в размещенном на Правительственном портале заявлении Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, обнародованном в ответ на распространенную в СМИ публикацию с недостоверными, по мнению правительственных чиновников, данными и заключениями автора.

В заявлении правительство также выразило позицию к заключениям автора публикации о высокой инфляции: “Проанализировав указанную статью, четко видно, что предположение относительно возможной инфляции на уровне 15% ничем не подтверждено и является исключительно фантазией автора”, - говорится в документе. Кроме того, правительственные эксперты заявили, что опубликованные в статье данные не являются правдивыми, а их цель – “дискредитировать исполнительную власть”.

Согласно заявлению, правительство отмечает, что несмотря на возможные расходы на рекапитализацию банков со стороны государства, такие расходы не будут влиять на уровень инфляции, а Национальный банк Украины (НБУ) имеет достаточно инструментов для сдерживания инфляции в прогнозируемых рамках.

В заявлении Кабмин также опровергает утверждение о том, что меньшие объемы урожая зерновых в 2010 году являются причиной роста цен на продовольствие и потребительский спрос в 2010 году “не находился в угнетенном состоянии”.

“Статьей автор также пытается навязать читателям мнение, что рост стоимости услуг ЖКХ будет наиболее критичным для инфляции. Это искажение фактов, поскольку во время подготовки прогноза социально-экономического развития Украины на 2011 год для расчета индекса потребительских цен закладывались предположения относительно изменения административно регулируемых цен/тарифов”, - говорится в заявлении.

Правительство сообщило, что политика повышения социальных стандартов будет более взвешенной и увязанной с реальными возможностями экономики. “Усиление доверия населения к национальной валюте и к банковской системе, что отразится на росте склонности к сбережениям также будет положительно отражаться на инфляционных процессах. Еще одним фактором, сдерживающим инфляцию, будет сбор урожая зерновых в достаточном для удовлетворения внутренних потребностей объеме”, - обещает Кабмин в заявлении.

Также отмечается, что на сегодня разработан и реализуется совместный план Кабинета Министров и НБУ относительно перехода к режиму, который базируется на ценовой стабильности. Кроме того, с целью проведения согласованной антиинфляционной политики был проведен комплекс стабилизационных действий административного характера, в частности усилен контроль для недопущения антиконкурентных согласованных действий субъектов ведения хозяйства и злоупотреблений монопольным положением на рынках социально-важных товаров и услуг.