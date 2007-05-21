Рабочая группа свалила с больной головы на здоровую

Рабочая группа не смогла определить дату проведения досрочных парламентских выборов, и этот вопрос должны решать сегодня Президент Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сказал представитель «Нашей Украины» Николай ОНИЩУК после завершения заседания рабочей группы по подготовке документов, необходимых для проведения выборов.

Н.ОНИЩУК напомнил, что Президент давал директиву наработать предложения относительно даты проведения досрочных выборов.

В то же время он отметил, что группа сосредоточила свою работу на документах, необходимых для проведения досрочных выборов.

«Что касается самой даты, мы называли возможные даты. Естественно, что фракции оппозиции называли главе государства июль, в частности, скажем 15 июля, фракции коалиции - то их рекомендуемая дата - конец сентября - начало октября», - сказал Н.ОНИЩУК, добавив, что компромисс лежит за пределами возможностей рабочей группы.

«Это компромисс, который должен быть достигнут Президентом и премьер-министром», - сказал представитель “Нашей Украины”.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы главы государства, встреча В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА состоится сегодня в 13.00.