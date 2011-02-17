Российский дипломат советует украинцам и не мечтать о евроинтеграции

Старший советник Посольства Российской Федерации в Украине Виктор КОЧУКОВ призывает украинцев не фантазировать относительно европейской интеграции, а интегрироваться с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве в ходе круглого стола Института Горшенина относительно взаимоотношений Украины, России и Европейского Союза.

Российский дипломат подчеркнул, что фактом является то, что в ближайшие 10-20 лет вопрос о вступлении Украины в ЕС не стоит.

«Это факт, и поэтому все остальное - фантазии… Мечтать не вредно, но есть реалии», - отметил он.

В тоже время В.КОЧУКОВ считает, что Украина действительно должна определиться, поскольку мир глобализируется и объединяется. Он призвал подходить к этому вопросу с рациональной точки зрения. «Или мы начинаем интеграцию с Россией, или продолжаем мечтать о том, что через 10-20 лет вступим в ЕС», - сказал российский дипломат.

По его мнению, Европейский Союз интересует Украина исключительно с точки зрения ее аграрного сектора, в то время как Россию интересует украинская промышленность. Поэтому развитие отношений Украины и России является более выгодным для Украины, считает он.

«Если Украина и может иметь индустриальное будущее, то только при интеграционных процессах с Россией», - отметил он.

В.КОЧУКОВ подчеркнул, что и Россия, и Украина должны развивать взаимовыгодные отношения с ЕС, но при этом он убежден, что это лучше делать совместными усилиями. «Если бы Украина была с Россией, переговоры с ЕС были бы другими. Со слабым партнером пытаются навязать свои позиции, с сильным – договариваются», - отметил российский дипломат.