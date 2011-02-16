БЮТ предлагает альтернативную пенсионную реформу

Фракция «БЮТ-Батьківщина» предлагает альтернативный правительственному законопроект о пенсионной реформе, предусматривающий единые принципы пенсионного обеспечения граждан и преодоления диспропорции в размере пенсий.

Об этом, как сообщает сайт "БЮТ-Батьківщини", сегодня на брифинге заявила министр труда и социальной политики в правительстве Юлии Тимошенко Людмила Денисова.

Она заявила, что проект пенсионной реформы правительства Азарова оторван от концепции аналогичной реформы, принятой сторонами социального диалога еще в 2009 году при широком участии общественности и экспертов.

По словам Денисовой, концепция документа от оппозиции предусматривает смягчение финансового давления и преодоление диспропорции размера пенсий.

Она также напомнила, что во исполнение этой концепции правительство Тимошенко в 2009 году разработало законопроект о единых принципах пенсионного обеспечения граждан, который сейчас будет внесен от фракции «БЮТ-Батьківщина».

Людмила Денисова сообщила, что законопроект предусматривает начисление пенсии всем гражданам страны по единому принципу, по одному закону об общеобязательном пенсионном страховании, а не так, как сейчас, по тридцати законам: «Если мы с вами платим взносы одинаково, согласно закону об общеобязательном пенсионном страховании, то почему у нас есть «белые» и «черные» пенсионеры: одним гражданам при выходе на пенсию назначается пенсия в размере 40% размера зарплаты, а другим - 90%? И мы бы хотели, чтобы это было отменено», - отметила она.

Экс-министр подчеркнула, что пенсия должна начисляться в зависимости от стажа и взносов в Пенсионный фонд, а все начисления за особые заслуги перед государством должны начисляться за счет государственного бюджета.

По мнению Денисовой, такой подход также снизит давление на Пенсионный фонд и не будет приводить к его дефициту.