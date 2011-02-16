Корнийчук за решеткой похудел на 12 килограммов
Зять Онопенко уже вчера был с семьей
|Евгений Корнийчук
"Он за это время очень сильно похудел - килограмм на 12", - отметил адвокат.
Фомин отметил, что пока неизвестно, когда состоится суд над Корнийчуком.
"Надо смотреть положительно на эти вещи. Мы написали ходатайство относительно закрытия этого дела, ибо считаем, что в его действиях нет признаков преступления. Думать о суде сейчас нет никакого желания", - пояснил он.
Напомним, сегодня стало известно, что Корнийчуку изменена мера пресечения на подписку о невыезде.
24 декабря 2010 Генеральная прокуратура Украины задержала Корнийчука, ранее возглавлявшего финансовую практику фирмы "Магистр & Партнеры".
30 декабря Печерский районный суд избрал Корнийчуку меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. После этого он был переведен в Киевский следственный изолятор.
По информации адвоката, Корнийчука обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса - 365 (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и 366 (служебная подделка).