Корнийчук за решеткой похудел на 12 килограммов

Экс-заместитель министра юстиции Евгений Корнийчук уже находится дома. Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал его адвокат Игорь Фомин. По его словам, Корнийчук вчера был с семьей.

"Он за это время очень сильно похудел - килограмм на 12", - отметил адвокат.

Фомин отметил, что пока неизвестно, когда состоится суд над Корнийчуком.

"Надо смотреть положительно на эти вещи. Мы написали ходатайство относительно закрытия этого дела, ибо считаем, что в его действиях нет признаков преступления. Думать о суде сейчас нет никакого желания", - пояснил он.

Напомним, сегодня стало известно, что Корнийчуку изменена мера пресечения на подписку о невыезде.

24 декабря 2010 Генеральная прокуратура Украины задержала Корнийчука, ранее возглавлявшего финансовую практику фирмы "Магистр & Партнеры".

30 декабря Печерский районный суд избрал Корнийчуку меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. После этого он был переведен в Киевский следственный изолятор.

По информации адвоката, Корнийчука обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса - 365 (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и 366 (служебная подделка).