Онищук: Янукович не имеет прав на полномочия Кабмина

Экс-министр юстиции, президент Института правовой политики Николай ОНИЩУК заявляет о невозможности осуществления Президентом управленческих функции, которые по Конституции принадлежат Кабинету министров Украины.

Как сообщили УНИАН в Институте правовой политики, так Н.ОНИЩУК прокомментировал зарегистрированные в Верховной Раде законопроекты "О центральных органах исполнительной власти" и "О Кабинете министров Украины".

"Попытка отдельных представителей исполнительной власти обосновать возможности осуществления Президентом управленческих функций, которые по Конституции принадлежат правительству, неприемлема на фоне существующего понимания верховенства Основного Закона, принципов правового государства и конституционализма", - сказал Н.ОНИЩУК.

Экс-министр юстиции подчеркнул, что исключительно Конституция определяет полномочия и порядок (способ) реализации Президентом и Верховной Радой своих функций. "Это касается также видов актов, на издание которых имеют право указанные органы. Так, при этом родовым конституционным понятием для Верховной Рады является решение (ч. 2 ст. 84 Конституции Украины), а формы актов - законы, постановления, резолюции, декларации, обращения, заявления (ч. 2, ст. 46 ЗУ “О регламенте Верховной Рады Украины”). Относительно Президента родовым понятием являются акты, а их формами - указы и распоряжения (ч. 3 ст. 106 Конституции Украины)", - заметил он.

Н.ОНИЩУК отметил, что виды актов Президента исчерпывающе определены Конституцией, и не могут, в отличие от видов актов Верховной Рады, быть расширены законом.

"Кроме того, президентско-парламентская форма правления, в отличие от президентской, не предусматривает осуществления главой государства прямых предписывающих действий и управленческих функций относительно министерств и других органов центральной исполнительной власти. Указанная функция по Конституции принадлежит правительству как высшему органу исполнительной власти, а ст. 1 ЗУ "О Кабинете министров Украины" определяет, что Кабинет министров Украины осуществляет исполнительную власть непосредственно и через министерства, другие центральные органы исполнительной власти, Совет министров Автономной республики Крым и местные государственные администрации, направляет, координирует и контролирует деятельность этих органов", - отметил экс-министр.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес на рассмотрение парламента проект Закона "О центральных органах исполнительной власти", разработанный в развитие, в частности, части 2 статьи 120 Конституции Украины с учетом положений Закона "О Кабинете министров Украины".

"Проект закона, в соответствии с Конституцией Украины, должен определить основные задания, принципы и организацию деятельности центральных органов исполнительной власти, их виды, структуру, компетенцию, место в системе органов исполнительной власти, социальное и другое обеспечение работников центральных органов исполнительной власти", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.