Герман не захотела сказать, где работает ее сын Николай

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН отказалась сообщить о новом месте работы своего сына Николая.

Об этом А.ГЕРМАН заявила в интервью изданию "Главред", отвечая на вопрос, где сейчас работает ее сын.

"Я думаю, вы можете спросить об этом у него самого. Он взрослый человек, и сам отвечает на вопросы, которые касаются его личности. Я не хотела бы вмешиваться в это", - сказала А.ГЕРМАН.

По ее словам, сейчас ее сын Николай "полетел с Божьей помощью на гору Афон". "Я очень рада тому, что ему удастся туда добраться и там помолиться", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября 2010 года А.ГЕРМАН заявила, что ее сын Николай подал просьбу об отставке с должности заместителя министра по вопросам чрезвычайных ситуаций.

По ее словам, такое решение ее сын принял в связи с назначением Виктора БАЛОГИ на должность министра по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Н.ГЕРМАН был назначен Кабинетом министров заместителем министра по чрезвычайным ситуациям в марте 2010 года.

25 ноября 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Н.ГЕРМАНА с этой должности.