Грищенко обещал открыть в Вашингтоне мемориал жертвам Голодомора

Украина приложит все усилия к открытию в 2013 году в Вашингтоне мемориала жертвам Голодомора в Украине.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО сказал в Вашингтоне во время общения с представителями местной украинской общины.

К.ГРИЩЕНКО посетил в Вашингтоне место будущего сооружения мемориала жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Во время общения с представителями украинской общины, он заявил, что Украинское государство сделает все необходимое, чтобы мемориал был открыт к 80-ой годовщине Голодомора - в 2013 году.

К.ГРИЩЕНКО начал рабочий визит в США 13 февраля возложением цветов к памятнику Тарасу Шевченко в Вашингтоне. Вместе с главой внешнеполитического ведомства память Великого Кобзаря почтили министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ, Посол Украины в США Александр МОЦИК, работники Посольства Украины и представители украинской диаспоры.

Справка УНИАН. В октябре 2006 года Президент США Джордж БУШ подписал закон, разрешающий соорудить в Вашингтоне мемориал миллионам украинцев, которые погибли от голода в начале 30-х годов.