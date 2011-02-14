Грищенко обещал открыть в Вашингтоне мемориал жертвам Голодомора
Министр встретился с диаспорой
Украина приложит все усилия к открытию в 2013 году в Вашингтоне мемориала жертвам Голодомора в Украине.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО сказал в Вашингтоне во время общения с представителями местной украинской общины.
К.ГРИЩЕНКО посетил в Вашингтоне место будущего сооружения мемориала жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Во время общения с представителями украинской общины, он заявил, что Украинское государство сделает все необходимое, чтобы мемориал был открыт к 80-ой годовщине Голодомора - в 2013 году.
К.ГРИЩЕНКО начал рабочий визит в США 13 февраля возложением цветов к памятнику Тарасу Шевченко в Вашингтоне. Вместе с главой внешнеполитического ведомства память Великого Кобзаря почтили министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ, Посол Украины в США Александр МОЦИК, работники Посольства Украины и представители украинской диаспоры.
Справка УНИАН. В октябре 2006 года Президент США Джордж БУШ подписал закон, разрешающий соорудить в Вашингтоне мемориал миллионам украинцев, которые погибли от голода в начале 30-х годов.