Ефремова радует, что Янукович не пишет нардепам записок
Когда будет послание ВР он не знает
Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что ему неизвестна дата, когда Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступит с ежегодным посланием в Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, когда В.ЯНУКОВИЧ может выступить в парламенте с ежегодным посланием.
В то же время А.ЕФРЕМОВ подчеркнул: «Меня радует то, что ныне действующий Президент общается с парламентом не при помощи записок, писем или каких-то докладов, которые передаются, как это раньше делалось, а непосредственно сам приходит в парламент, высказывая свою точку зрения, отвечая на те вопросы, которые возникают».
Как сообщалось, ежегодное послание Президента Украины в Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины в обычных обстоятельствах провозглашается до 31 марта текущего года.