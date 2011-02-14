Ефремова радует, что Янукович не пишет нардепам записок

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что ему неизвестна дата, когда Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступит с ежегодным посланием в Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, когда В.ЯНУКОВИЧ может выступить в парламенте с ежегодным посланием.

В то же время А.ЕФРЕМОВ подчеркнул: «Меня радует то, что ныне действующий Президент общается с парламентом не при помощи записок, писем или каких-то докладов, которые передаются, как это раньше делалось, а непосредственно сам приходит в парламент, высказывая свою точку зрения, отвечая на те вопросы, которые возникают».

Как сообщалось, ежегодное послание Президента Украины в Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины в обычных обстоятельствах провозглашается до 31 марта текущего года.