Нардепы требуют от ГПУ реакции на арест автора видео о «телячьей мове»

Народные депутаты от группы «За Украину!» требуют от Генеральной прокуратуры провести проверку факта задержания активиста общественной организации «Дорожный контроль» в Одессе.

Об этом заявил депутат от партии «За Украину!» Иван СТОЙКО, сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии.

(Как известно, 12 февраля примерно в 3 часа ночи работники ГАИ Одессы остановили автомобиль активиста «Дорожного движения» и задержали его. Активиста, который снял видео с даишником, презирающего государственный язык, посадили на пять суток).

«Мы обращаемся в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить правомерность действий представителей ГАИ и, в случае выявления нарушений - они должны понести наказание», - отметил народный депутат.

Также И.СТОЙКО подчеркнул, что задержание общественного активиста - «это очередное наступление на права украинцев». «Действия власти сегодня направлены на подавление гражданских прав и свобод. Запрещение мирных митингов и собраний, давление на оппозиционных политиков и представителей СМИ - все это шаги, направленные на свертывание демократических процессов в Украине», - сказал он.

Аналогичное обращение к генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ направил и народный депутат от «Нашей Украины» Андрей ПАРУБИЙ.

По его убеждению, задержание сотрудниками Управления ГАИ Одессы активиста общественной организации «Дорожный контроль» города Одессы Дмитрия ГОВЕРДОВСКОГО состоялось с нарушением ряда законов Украины.

«Безосновательное задержание Д.ГОВЕРДОВСКОГО и привлечение к административной ответственности имеет признаки мести со стороны коллег инспектора Александра ШВЕЦА и является незаконным препятствованием деятельности общественной организации», - убежден А.ПАРУБИЙ.

Как сообщал УНИАН, 22 января инспектор Одесского горуправления ГАИ Александр ШВЕЦ при исполнении служебных обязанностей отказался общаться на государственном языке с водителем остановленного им частного автомобиля. Во время разговора старший сержант А.ШВЕЦ (номер удостоверения ОД0148) заявил: "Не понимаю телячьего языка".

По результатам служебного расследования А.ШВЕЦ был уволен со службы в ГАИ.

Также приняты меры дисциплинарного влияния в отношении его руководителей, которые «не обеспечили контроль за работой подчиненных».