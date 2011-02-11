В Таможенном союзе думают, что Украина страдает фобиями

Сопредседатель украинско-российского форума, ответственный секретарь комиссии Таможенного союза Росси, Беларуси и Казахстана Сергей ГЛАЗЬЕВ считает, что Украина должна внимательней присмотреться к опыту работы Таможенного союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ГЛАЗЬЕВ сказал сегодня в Киеве на заседании украинско-российского форума «Партнерство Украины и России в новых реалиях европейской и эвразийской интеграции».

«Мы бы хотели, чтобы наши украинские партнеры более внимательно присмотрелись к опыту работы Таможенного союза, чтобы развеялись некоторые фобии», - сказал он.

Одной из «фобий» С.ГЛАЗЬЕВ назвал опасение по поводу того, что в рамках Таможенного союза Россия может кому-то что-то навязывать.

«Все решения принимаются консенсусом, это не прослеживается на практике, и таких задач никто перед собой не ставит», - сказал С.ГЛАЗЬЕВ.

По его словам, вторая «фобия» связана с опасениями, что при сотрудничестве в Таможенном союзе ущемляется национальный суверенитет страны. По словам С.ГЛАЗЬЕВА, этот вопрос обсуждался очень серьезно не только в России, но и в Казахстане и Беларуси. «Конституционные суды и другие институции, которые контролируют законодательство, пришли к выводу, что передача полномочий в области торговли, регулирования рынков, технического регулирования вопросу национального суверенитета не противоречит», - сказал С.ГЛАЗЬЕВ.

Он также отметил, что третья «фобия» заключается в том, что Украина, как член Всемирной торговой организации, не может входить в интеграционные объединения с государствами, которые не являются членами ВТО. «Эта позиция навязывается из Женевы, Брюсселя и Вашингтона, но в действительности внимательный анализ правил в ВТО показывает, что здесь нет никаких препятствий», - добавил С.ГЛАЗЬЕВ.

По его словам, ВТО приветствует создание Таможенного союза и никак не оговаривает ситуацию, «когда кто-то внутри ВТО, а кто-то снаружи». С.ГЛАЗЬЕВ добавил, что Всемирная торговая организация не против создания таможенных союзов как одной из форм либерализации внешней торговли.

Четвертая «фобия», отметил С.ГЛАЗЬЕВ, заключается в том, что участие Украины в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС) может повлечь ухудшение отношений с Европейским Союзом. В связи с этим С.ГЛАЗЬЕВ отметил, что Россия проводит не менее масштабные многоформатные и сложные переговоры с Европейским Союзом, чем Украина, конечной целью которых является создание зоны свободной торговли от Атлантики до Тихого Океана. «У нас нет противоречий, мы заинтересованы, чтобы отношения с нашим главным партнером выстраивались оптимальным образом, чтобы было меньше барьеров», - сказал он.

Справка УНИАН. С 1 января 2010 в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

6 июля 2010 вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза.

1 июля 2011 г. таможенные границы между Россией и Казахстаном, а также между Россией и Беларусью должны полностью исчезнуть.

С 1 января 2012 страны объединятся в едином экономическом пространстве, на котором будут применяться единые принципы работы бизнеса. Кроме того, лидеры стран планируют создать единое валютное пространство на территории Таможенного союза.