"Свобода": взрывы в Макеевке докатились до Харькова

Председатель Изюмской городской организации ВО «Свобода» Артем ЗАИКА заявляет, что его и некоторых других активистов организации допросили по делу о недавних взрывах в Макеевке Донецкой области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской областной организации ВО «Свобода».

По словам А.ЗАИКИ, во время допроса сотрудники милиции пытались получить «закрытую информацию о партийцах организации». Такие действия, по мнению свободовцев, свидетельствуют о начале процесса «закручивания гаек».

Представители ВО «Свобода» обратились к начальнику ГУ МВД Украины в Харьковской области Михаилу МАРТЫНОВУ с требованием «немедленно дать объяснение действий своих подчиненных и воздержаться от выспрашивания у свободовцев конфиденциальной информации под предлогом расследования событий в Макеевке».

Как сообщал УНИАН, 20 января в Макеевке прогремели два взрыва - возле торгового центра и возле центрального входа в административное здание госпредприятия "Макеевуголь". В результате взрывов пострадавших нет. Вблизи одного из мест взрыва на стене был найден конверт, в котором содержалось требование выплатить крупную сумму денег «от людей, известных в Макеевке». В письме также были указаны механизм и порядок передачи денег. Также неизвестные угрожали, что в случае невыполнения требований в разных местах Макеевки прозвучат еще 5 взрывов.

По фактам взрывов в Макеевке Управление Службы безопасности Украины в Донецкой области возбудило уголовное дело и разыскивает двух мужчин.