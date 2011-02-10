СБУ будет «шить» Свободе взрывы в Макеевке?

Трех представителей ВО «Свобода» вызывают на допрос в Управление СБУ в Донецкой области в связи со взрывами в Макеевке.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил глава Донецкой городской организации ВО «Свобода» Артур ШЕВЦОВ.

По словам А.ШЕВЦОВА, он, а также заместитель главы областной организации ВО «Свобода» Сергей БИЛОБЛОЦКИЙ и секретарь Донецкой городской организации «Свободы» Алексей ПОГОРЕЛЫЙ получили повестки от СБУ с требованием явиться на допрос для дачи показаний в связи со взрывами в Макеевке.

«Нас взывают в качестве свидетелей для дачи показаний в областное Управление СБУ. Нам дали телефон следователя по этому делу Евгения Леонидовича КОСЯКА. Я буду звонить ему и договариваться о времени (допроса). БИЛОБЛОЦКИЙ уже там, я собираюсь пойти завтра», - отметил А.ШЕВЦОВ.

Он также добавил, что в момент взрывов все три партийца в Макеевке не были. «Не знаю, какое отношение мы имеем к этим взрывам. Мы, как все нормальные люди, спали в это время дома в своих постелях. Мне самому интересно, о чем нас будут спрашивать. Но мы не прячемся и на допрос пойдем», - подчеркнул А.ШЕВЦОВ.

В пресс-службе Управления СБУ в Донецкой области УНИАН подтвердили, что по делу о взрывах в Макеевке проводится следственная работа, в рамках которой для дачи показаний были вызваны представители ВО «Свобода». «Для нас не имеет отношения партийность. Мы в своей работе руководствуемся только законами Украины», - отметили в пресс-службе.

Напомним, что 20 января около 5.00 в Макеевке прогремели два взрыва. Пострадавших и погибших нет. На месте взрыва милиция обнаружила анонимную записку, в которой содержится требование о выплате определенной суммы денег и угрозе еще 5 взрывов в Макеевке в случае ее невыплаты.

По этим фактам было возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".