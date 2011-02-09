Янукович пересадил АП и ДУСю на автомобили Skoda

Для чиновников Администрации Президента Украины и Государственного управления делами (ГУД), пользующихся служебным транспортом, закупили автомобили эконом-класса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в декабре 2010 года государственной организацией «Автобаза Государственного управления делами» были приобретены легковые автомобили Skoda.

“Выбор для закупки именно этой марки автомобилей продиктован в первую очередь необходимостью максимально уменьшить нагрузку на бюджет, ведь Skoda - машины эконом-класса, что максимально отвечают критериям соответствия цены и качества, стоимости технического обслуживания и т. п.

При условиях, когда в государстве, которое постепенно выбирается из кризиса, каждая гривня – на особом счету и должна тратиться только на самое необходимое, этот шаг вполне закономерный. Таким, который в целом позволит сэкономить достаточно большие средства”, - объяснили в пресс-службе.

Относительно автомобилей высшего класса, которые будут высвобождаться в результате закупки и введения в эксплуатацию вышеупомянутой новой техники, то они будут использоваться для обслуживания делегаций разного уровня. А после того как исчерпают свой ресурс, будут списаны в установленном порядке, сообщили в пресс-службе Президенту, добавив, что реализация этой техники на аукционах действующим законодательством не предусмотрена.

В пресс-службе главы государства также отметили, что решение о закупке новых автомобилей принималось с учетом физического и морального старения значительной части имеющейся техники.

Кроме того, техническое обслуживание автомобилей с пробегом в 300 тысяч и больше километров является очень расходным с точки зрения экономии бюджетных средств.

“Таким образом, чиновники Администрации Президента и Государственного управления делами, которые пользуются служебным транспортом, теперь будут ездить на автомобилях эконом-класса. Чиновники имеют право пользоваться в служебных целях и собственным автотранспортом”, - отметили в пресс-службе.