Украина и Великобритания согласовывают новые сроки визита Ющенко

В связи с изменениями в графике международных мероприятий премьер-министра Великобритании Энтони БЛЭРА украинская и британская стороны приняли решение перенести сроки рабочего визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Великобританию, который был запланирован на 17 мая.

Как говорится в заявлении пресс-службы Президента Украины, переданном агентству УНИАН, принимая во внимание взаимную заинтересованность в последующем всестороннем развитии украинско-британских отношений, стороны согласуют новые сроки визита.

В то же время, как сообщает украинская служба Би-Би-Си, британская газета Independent назвала ситуацию с переносом визита В.ЮЩЕНКО "серьезной дипломатической обидой". Сейчас Тони БЛЭР проводит свои последние в должности премьера переговоры с американским президентом Джорджем БУШЕМ в Вашингтоне. Independent утверждает, что визиты в США, согласно протоколу, готовятся заблаговременно. По мнению газеты, "обиду" придется заглаживать следующему британскому премьеру.