Ющенко призывает добиться установки памятника Мазепе в Полтаве

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает общественность настоять на установке памятника гетману Ивану Мазепе в Полтаве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на презентации электронной версии музейной экспозиции «Народная война», которая состоялась сегодня в помещении киевской городской организации «Мемориал» имени Василия Стуса.

По словам В.ЮЩЕНКО, два года назад было принято решение установить в Полтаве памятник И.Мазепе. На сегодняшний день памятник готов, но нынешняя местная власть выступает против его установки.

Как сказал В.ЮЩЕНКО, ряд областей обращался к авторам памятника с предложением установить его в другом городе.

Однако, по убеждению В.ЮЩЕНКО, этот памятник должен стоять именно в Полтаве. «И это зависит не от власти, а от нас», - сказал он.

По его мнению, если общественность ощущает, что фигура И.Мазепы была выдающейся в украинской истории, что он был «украинским Боливаром», «украинским Вашингтоном», который сделал для украинской независимости неоценимый вклад, то это дело можно осуществить.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что будет инициировать сбор подписей среди украинской интеллигенции, журналистов, рядовых граждан под письмом к власти Полтавы и жителям этого города о необходимости установки этого памятника. «Ни одна нация не может позволить относиться так к своей истории, к своим святыням», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.