Украинские нардепы сегодня ужинают с Беньямином Нетаньяху

Делегация Верховной Рады Украины в ходе визита в Израиль приняла участие в работе Второй политической конференции организации «Европейские друзья Израиля», на которую собрались 450 депутатов Европейского парламента и национальных парламентов стран-членов Совета Европы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата Александра ФЕЛЬДМАНА, который является председателем украинской делегации, в ходе конференции украинские депутаты приняли участие в обсуждении ситуации в Египте.

В сообщении отмечается, что мнения относительно причин революционных событий в Египте у участников конференции разделились. Так, по мнению европейцев, главная причина беспорядков – отсутствие демократии, по мнению же израильского Президента Шимона ПЕРЕСА, революция началась из-за экономической ситуации, в частности, тотальной бедность в стране, которая привела к расслоению общества и отчаянию граждан. Представители власти Израиля предложили ввести технологическую ответственность развитых стран перед странами Африки.

Украинская делегация также встретилась с Патриархом Иерусалимским ТЕОФИЛОСОМ ІІІ. Как стало известно, Патриарх планирует вскоре осуществить визит в Украину для участия в межконфессиональной конференции в Киеве, говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня украинская делегация имеет встречу с министром иностранных дел Израиля Авигдором ЛИБАРМАНОМ и принимает участие в торжественном ужине с премьер-министром Израилю Беньямином НЕТАНЬЯХУ.

На 8 февраля запланирована встреча делегации со спикером Кнессета Реувеном РИВЛИНЫМ и украинским лобби в Кнессете Израиля.

В украинскую делегацию входят народные депутаты А.ФЕЛЬДМАН, Олег ЗАРУБИНСКИЙ, Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО, Андрей ШКИЛЬ, Александр РЯБЕКА, Николай ТРАЙДУК.