У Балоги говорят, что выделенные для эвакуации из Египта деньги - это «бронь»

Эвакуация граждан Украины из Египта будет осуществлена с оптимальными бюджетными расходами. Об этом говорится в сообщении Министерство чрезвычайных ситуаций, переданному УНИАН.

«В связи с появлением публикаций в некоторых средствах массовой информации относительно стоимости эвакуации граждан Украины из Египта, Министерство чрезвычайных ситуаций считает необходимым дать соответствующие разъяснения», - говорится в сообщении. (УНИАН: 31 января с.г. Кабинет министров Украины выделил 10 млн. 299 тыс. грн. «для осуществления безотлагательной эвакуации граждан Украины с территории Арабской Республики Египет». Документом поручено Министерству финансов осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета. Распоряжением разрешается МЧС предусмотреть в договорах о закупке услуг по перевозке граждан Украины предварительную оплату в размере 100% ее стоимости. После этого в ряде СМИ появились публикации, в которых отмечалось, что вывоз украинских туристов из Египта осуществляет преимущественно туристические операторы, потому возникает вопрос – на что же будут потрачены выделенные правительством 10 млн. грн.?)

Как отмечается в разъяснении МЧС, «в первую очередь, следует понимать, что речь идет о срочном и безотлагательном вывозе наших соотечественников из страны, где происходят вооруженные столкновения на политической почве, в которых уже погибли несколько сотен местных жителей, пострадали десятки иностранцев. Воинские подразделения египетской армии введены в крупнейшие города страны и основные туристические центры. В такой сложной ситуации наше государство делает все возможное, чтобы предотвратить человеческие жертвы среди своих граждан в Египте и оградить их от насилия. Для этого задействованы возможности дипломатических представительств и ресурсы государственных органов, которые организуют скорую, безопасную и бесплатную эвакуацию украинцев из Египта».

МЧС напоминает, что «Кабинет министров своим официальным распоряжением выделил для этого 10 млн. 299 тыс. гривен из резервного фонда, который как раз и предназначен на финансирование работ и услуг в непредвиденных, экстремальных ситуациях. По сути, речь идет о «броне» государственных средств, которые могут быть потрачены с этой целью». Как разъясняет МЧС, «такой расчет суммы базировался на максимальных параметрах. Среди прочего, это оценка числа украинцев, которые сейчас находятся в Египте, и расчет рыночной стоимости их транспортировки на Родину воздушным путем. При этом принималось во внимание и то обстоятельство, что отдыхающие также будут возвращаться домой авиарейсами, которые уже оплачены туристическими компаниями».

Как отмечает министерство, «некорректно утверждать, что на эвакуацию украинских граждан из Египта уйдет вся сумма денег, выделенных правительством. МЧС заявляет, что все расходы будут проведены рационально, по оптимальным схемам».

МЧС обещает, что полный отчет о потраченных средствах будет обнародован для СМИ и общественности после окончательного завершения всех мероприятий.