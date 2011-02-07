Экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что делу о его отравлении не хватает публичности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

В.ЮЩЕНКО заметил, что по этому делу появилось много нюансов. «Хочу откровенно сказать, что по моему делу об отравлении есть много нюансов, которые я вижу, что новая команда пытается выдать на-гора и сама с собой дискутирует», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО пообещал, что расскажет об этом позже. «Придет момент, когда бы я хотел заговорить по новым обстоятельствам полнее», - сказал он, не уточнив, когда именно это произойдет.