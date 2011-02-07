Украинские туроператоры приостановили продажи туров в Египет

В Ассоциации лидеров туристического бизнеса Украины (АЛТУ) сообщают, что туроператоры приостановили продажи туров и прекратили выдачу документов по уже оплаченным турам в Египет после обнародования рекомендации МИД воздержаться от поездок в Арабскую Республику Египет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АЛТК.

Как отмечают в ассоциации, появляющаяся в СМИ информация о продолжении отправок туристов в Египет не соответствует действительности.

В частности, по данным АЛТУ, на минувших выходных самолеты вылетали из Украины в Египет с целью планово вывезти туристов, отдыхающих на курортах в Шарм-эль-Шейхе, Хургаде, Дахабе и Табе.

В частности, 5 февраля, в Египет отправилось 6 самолетов, на борту которых был 31 пассажир, среди которых иностранцы и несколько туристов, у которых были документы на руках еще до обнародования рекомендации МИД воздержаться от поездок в Арабскую Республику Египет.

По данным ассоциации, в Украине работает 5 туроператоров по направлению Египет: TEZ TOUR, Turtess Travel, Пегас Touristic, Anex Tour и Coral. Они объявили о приостановке продаж туров в Египет до стабилизации ситуации и организовали информирование туристов о потенциальной опасности.

Напомним, в конце января т.г. МИД настойчиво рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Египет. В частности, внешнеполитическое ведомство рекомендует воздержаться от поездок в Каир, Александрию и Суэц, а также на курорты Египта до стабилизации там ситуации.