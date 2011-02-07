Левочкин возглавил консультативный комитет между двумя президентами

Глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН возглавил консультативный комитет между президентами Украины и Польши.

Как заявил ЛЕВОЧКИН в интервью польскому радио робота консультативного комитета ”направлена на то, чтобы обеспечить волю Президентов двух стран и максимально оптимизировать работу в сфере двустороннего сотрудничества Украины и Польши”.

Глава администрации уверен, что Польша, приобщая Украину к евроинтеграционным процессам, получает надежного партнера и соседа, который может путем интеграции своей экономики и путем развития двустороннего экономического сотрудничества дать новое экономическое развитие нашему региону, который в конечном результате отобразится на развитии бизнеса в Польше, а соответственно на росте прибылей предприятий, которые будут вовлечены в такое экономическое сотрудничество между странами.

«Кроме того, огромная составляющая нынешнего визита – это экономическое сотрудничество. Мы имеем опыт уже почти десяти компаний украинских, которые разместили свои акции на польской бирже, – одна из них входит в двадцатку крупнейших размещений и это успешный опыт, когда происходит эта самая экономическая интеграция на уровне компаний. И это важнейший элемент и составляющая, на которую направлена работа государственных органов, чтобы бизнес развивался, создавались дополнительные рабочие места, люди получали зарплату и платились налоги», - заявил ЛЕВОЧКИН .