Томенко предлагает убрать термин "народные депутаты" из Конституции

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что поскольку в Украине де-факто отсутствуют "народные депутаты", то этот термин нужно ликвидировать в Конституции и де-юре.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил сегодня во время встречи с представителями Всеукраинской зимней законодательной школы "Путь к успеху молодого юриста", которая состоялась в ходе его рабочей поездки в Закарпатскую область.

По словам Н.ТОМЕНКО, говоря об эффективном законодательном процессе в Украине, нужно придерживаться либо европейской, либо советской модели парламентаризма. По мнению вице-спикера, украинский парламентаризм в настоящее время находится между советской и европейской моделями.

Н.ТОМЕНКО отметил, что советская модель так называемых "народных депутатов", которые приезжают раз в полгода для того, чтобы утвердить решение партии, и работают на общественных началах, очевидно, неэффективна, и не может быть возвращена. "В то же время рецидивом этой советской модели является наличие в Конституции статьи о том, что Верховная Рада Украины состоит из 450 народных депутатов. Я не видел ни одного народного депутата в Верховной Раде, поскольку природообразование парламента и характер деятельности нынешних депутатов точно не соотносятся с термином «народный»", - сказал он.

Европейская модель, по словам Н.ТОМЕНКО, предусматривает активную профессиональную работу в парламенте. "Так же в нынешнем парламенте не так много и профессиональных депутатов в смысле того, что они полностью подготовлены и работают на постоянной основе как законодатели", - добавил вице-спикер.

По убеждению Н.ТОМЕНКО, Украина должна была бы пойти по европейскому пути, и это означает, что депутатов должно избирать не только общество на выборах, а депутаты должны пройти профессиональную школу подготовки, и не учиться в парламенте, как работать в законодательном процессе.

"Очевидно, что при внесении изменений в Конституцию Украины нужно ликвидировать термин "народный депутат", поскольку мы движемся к европейской модели, и в Верховной Раде должны работать депутаты Верховной Рады, то есть люди, которые профессионально подготовлены к постоянной законодательной работе и которые прошли отбор через политические партии и украинское общество", - сказал Н.ТОМЕНКО.