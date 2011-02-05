Литвин признал, что Верховная Рада - орган зависимый

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН признал, что парламент является зависимым органом, и в первую очередь от политических партий.

Об этом он заявил в эфире программы "Шустер Live" на первом Национальном телеканале в пятницу вечером.

"Относительно зависимости парламента, я думаю, что здесь никто не отрицает. Во-первых, парламент сегодня зависит от политических партий, парламент сегодня зависит от лидеров политических партий. Это факт", - сказал В.ЛИТВИН.

При этом, по словам председателя ВР, необходимо кроме констатации факта выйти на поиск причин этого. Среди таких причин, по его мнению, является способ формирования высшего законодательного органа. "Не может парламент быть независимым, когда он избирается по закрытым партийным спискам, когда лидер партии или группа лиц определяет, кто на каком месте будет", - сказал В.ЛИТВИН.

Он заметил, что по рейтингу партий можно предварительно сказать, кто войдет в парламент. "Почему сейчас такие столкновения вокруг изменений в Конституцию, вплоть до непристойности? Понятно, что хотят использовать сезонный рейтинг, настроения людей, и по закрытой партийной системе опять завести тех же людей с небольшими изменениями", - добавил председатель ВР.

По убеждению В.ЛИТВИНА, идеальной системой выборов является мажоритарна