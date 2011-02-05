Янукович почтил память погибших рабочих в Гданьске

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ознакомился с работой морского порта Гданьска.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Президента Украины информировали о возможностях порта относительно транспортировки и перегрузки нефти. Морской порт Гданьска является самым глубоким на территории Южной Балтики. На сегодня он поставляет нефть на четыре НПЗ, в частности в Плоцке и Гданьске. Портовая инфраструктура Гданьска позволяет обслуживать корабли с очень большим тоннажем.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ в Гданьске посетил городской исторический музей «Двур Артуса». Глава государства ознакомился с историей города и сделал запись в Книге почетных гостей музея.

Также в Гданьске состоялся ланч в честь Президента Украины от имени Поморского Воеводы Романа ЗАБОРОВСКОГО.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ принял участие в церемонии возложения цветов к Памятнику погибшим рабочим судостроительного завода в Гданьске.