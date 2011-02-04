Елисеев: Украина год назад и сейчас – две совершенно разные страны

Посол Украины при ЕС Константин ЕЛИСЕЕВ считает, что Президент Европарламента Ежи БУЗЕК был несколько эмоционален, когда заявил о своей обеспокоенности ухудшением состоянием свобод в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом украинский Посол заявил сегодня, выступая на конференции «Собирая широкую Европу после Лиссабонского соглашения» в Брюсселе.

«Вчера в своем выступлении на этой конференции Президент Европейского парламента передал вам некоторые эмоциональные сигналы относительно ситуации в Украине. Я бы не хотел видеть европейскую интеграцию моей страны заложником эмоций», - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.

Он призвал делать выводы на основе фактов и дел и отметил, что Украина год назад и сейчас – две совершенно разные страны.

«Главное отличие между нынешними и предыдущими властями очень простое: сегодня мы имеем возможность не только декларировать наши цели, но также и поддерживать их конкретными действиями», - сказал украинский Посол.

«Более того, новое украинское лидерство доказало, что имеет достаточную смелость, чтобы признать, то европейская интеграция не делается в Брюсселе, но является внутренней задачей», - добавил К.ЕЛИСЕЕВ.

По мнению украинского Посла, за последний год Украина достигла значительно большего прогресса, чем за предыдущие 5 лет.

Он отметил, что среди достижений новой украинской власти – принятие законов о функционировании газового рынка, о государственных закупках, о судоустройстве, Налогового и Бюджетного кодексов.

Посол также отметил, что 3 февраля Президент Украины подписал закон о доступе к публичной информации.

«Есть стабильность, политическая воля достаточно высока, чтобы предпринимать реформы, которые могут даже казаться непопулярными или быть болезненными», - подчеркнул К.ЕЛИСЕЕВ.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Президент Европарламента Е.БУЗЕК выразил обеспокоенность ухудшением состояния свобод в Украине.

«Украина была лучшим студентом в аудитории в регионе два года назад. Теперь это не так. Я обеспокоен ухудшением ситуации в области свободы слова и свободы СМИ», - сказал Президент Европарламента.

Он также выразил озабоченность недавней тенденцией использования уголовного кодекса для запугивания оппозиционных политиков.