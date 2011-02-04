Украинцы в Польше называют стабильность в Украине "египетской"

Группа украинцев, проживающих в Польше, призвала польскую власть обратить внимание на нарушение демократических норм в Украине.

Как сообщил корреспонденту УНИАН один из инициаторов обращения, преподаватель Варшавского университета Ростислав КРАМАР, документ 2 февраля был направлен на электронную почту канцелярии Президента Польши Бронислава КОМОРОВСКОГО, главы правительства Дональда ТУСКА и министра иностранных дел Радослава СИКОРСКОГО, а также польским средствам массовой информации.

Р.КРАМАР отметил, что обращение инициировала группа людей, которая ранее проводила ряд интеграционных мероприятий для представителей украинской общины в Польше, отметив, что главной целью акции было привлечь внимание польской власти и общественности к проблемам с соблюдением демократических норм в Украине. «Главная идея – привлечь внимание к тому, что не все так “розово” (в Украине), как кому-то может показаться. Мы убеждены, что происходит нехорошее. Есть серьезные проблемы», - сказал Р.КРАМАР.

Он также сообщил, что обращение подписали 15 человек. «В основном, это преподаватели, ученые, аспиранты, которые работают и учатся в Польше», - сказал Р.КРАМАР.

Р.КРАМАР, проживающий в Польше уже девятый год, отметил, что инициативная группа не планировала собирать много подписей под обращением.

Он отметил, что обращение вызвало значительный резонанс в польских и украинских медиа.

Р.КРАМАР также подчеркнул, что группа украинцев, которая инициировала обращение, выразила собственную позицию относительно событий в Украине. «Имеем право выразить свое мнение, мы его выражаем, если кто-то имеет другое, пусть его выразит», - сказал он.

В обращении, текстом которого располагает УНИАН, украинцы обращают внимание на падение Украины в международных демократических рейтингах за первый год президентства Виктора ЯНУКОВИЧА, а также ухудшение жизни граждан.

"Верим, что в отношениях с Украиной Польша не повторит ошибок, которые были недавно сделаны в отношениях с авторитарным белорусским режимом Александра ЛУКАШЕНКО, и не будет своей позицией укреплять „египетскую стабильность” в Украине", - говорится в документе.