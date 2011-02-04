Регионалы догадываются, почему Хара пошел против линии партии

Народные депутаты Украины от Партии регионов Александр СТОЯН и Ярослав СУХОЙ не согласны со своим однопартийцем, главой Федерации профсоюзов Украины Василием ХАРОЙ, который выступает против повышения пенсионного возраста.

Об этом А.СТОЯН и Я.СУХОЙ заявили в комментарии УНИАН.

В частности, А.СТОЯН заявил, что не считает, что пенсионный возраст нельзя повышать. «Дело в том, что многие люди, которые сегодня вышли на пенсию, продолжают работать. Причем 70% из них - женщины. Если уж мы не повышаем возраст выхода на пенсию, давайте так и запишем в законе: женщины 55 лет и мужчины, которым 60, по достижении этого возраста обязаны уходить пенсию. Ведь если они получают и пенсию, и зарплату, то какой же Пенсионный фонд это выдержит? Но вы представьте, какая будет критика, если предложить такую норму!», - заявил А.СТОЯН.

Отвечая на вопрос, почему позиция Федерации профсоюзов Украины, которую возглавляет регионал В.ХАРА, расходится с официальной линией Партии регионов, А.СТОЯН заявил: «Поскольку большинство людей воспринимают в штыки Пенсионную реформу, профсоюзы боятся «народного гнева».

В свою очередь Я.СУХОЙ считает провокацией сами разговоры о повышении пенсионного возраста.

"В рамках этой реформы мы видим несколько провокационный посыл – насчет увеличения пенсионного возраста. Все сразу взбодрились: опа, угроза! Правда, не понятно, кому. В Израиле, например, женщины выходят на пенсию в 65 лет, мужчины – в 67. Как только в Украине начали говорить о повышении пенсионного возраста, все вдруг заинтересовались пенсионной реформой. И это прекрасно", - отметил Я.СУХОЙ.

По его мнению, сегодня многие люди не понимают, что происходит с пенсионной реформой, или подменяют понятия. "Нынешняя пенсионная реформа предусматривает обязательные накопления (второй уровень) и развитие третьего уровня – негосударственного или добровольного накопления. Потому что солидарная система Украины, как и во всем мире, переживает глубочайший кризис. Мы на грани демографической катастрофы, и к 2050 году количество пенсионеров в Украине сравняется с количеством работающих».

Напомним, ранее народный депутат от Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ также осудил позицию В.ХАРЫ, который выступил с критикой пенсионной реформы и призывает региональных руководителей ФПУ начать масштабную кампанию против пенсионной реформы в регионах.

«Если мы хотим рассмотреть вопрос пенсионной реформы по сути, то давайте отбросим лозунги и глупые заявления. Давайте будем рассматривать этот вопрос как специалисты», — заявил В.ЛУКЬЯНОВ.

1 февраля председатель Федерации профсоюзов Украины В.ХАРА в интервью «Рупор.инфо» заявил, что «то, что заложено в этом законопроекте, только ухудшит ситуацию с пенсионным обеспечением. Ухудшит, ту ситуацию, которая сейчас существует». По его словам, «наша основная задача, отозвать (правительственный законопроект – ред.) и попытаться ввести такие механизмы, которые были предложены Федерацией профсоюзов Украины». «Самое главное, в чем мы убеждены, это, что те меры, которые предлагает правительство, не решат проблему финансирования Пенсионного фонда», - сказал В.ХАРА.

Медиа-центр Федерации профсоюзов Украины сообщил, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и труда 2 февраля предложил парламенту отклонить проект Закона Украины "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы", поданный Кабинетом министров Украины.