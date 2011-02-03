При Януковиче Украина в рейтинге свободы слова снизилась на 42 позиции

За год президентства Виктора ЯНУКОВИЧА Украина в рейтинге свободы слова снизилась на 42 позиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель организации «Репортеры без границ» в Украине Оксана РОМАНЮК сообщила на заседании круглого стола на тему: “Демократия по-украински”, который состоялся сегодня в Киеве в Институте Горшенина.

Она отметила, что Украина за 2010 год в рейтинге свободы слова «Репортеров без границ» снизилась на 42 позиции и занимает 131-е место - после Ирака.

Кроме того, О.РОМАНЮК заметила, что на протяжении последнего года правоохранители не вели расследования резонансных дел относительно нарушений прав журналистов, в то же время почти ежедневно сообщается о новых фактах притеснений их прав.