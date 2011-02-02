У Тимошенко требуют передать в бюджет деньги из столичного "общака"

«БЮТ-Батькивщина» требует от правоохранительных органов передать в бюджет деньги, которые взыскали, согласно заявлениям грузоперевозчив одесских портов, таможенники рэкетирским способом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

“Блок Юлии Тимошенко и партия «Батькивщина» требуют от Министерства внутренних дел, Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины немедленно найти, прекратить деятельность и конфисковать в бюджет средства «общака», в который, согласно заявлениям грузоперевозчив одесских портов, таможенники передают взысканные рэкетирским способом деньги”, - отмечают в пресс-службе.

В “БЮТ-Батькивщине” также считают, что следует наказать высокопоставленных должностных лиц, причастных к “выбиванию денег в так называемый “общак”.

“В том, что “общак”, куда стекаются выбитые из предпринимателей деньги, есть, сомнений нет. Правоохранительным органам осталось выяснить лишь его адрес, разобраться, куда именно стекаются деньги – на улицу Банковую или улицу Грушевского”, - добавляют в пресс-службе.

В “БЮТ-Батькивщине” убеждены, что “так называемые правоохранительные органы” имеют уникальный шанс вместо политических репрессий и преследования оппозиции приступить к борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля представители профсоюзов таможенных брокеров и перевозчиков, которые работают в Одесском и Ильичевском портах, передали председателю Одесской облгосадминистрации Эдуарду МАТВИЙЧУКУ совместное заявление, где призывают обеспечить бесперебойный пропуск грузов через порты региона, в которых, по их утверждению, представители контролирующих служб действуют «по коррупционной схеме».

В частности, как говорится в заявлении, 26 января начальники таможенных постов в портах, а также начальники грузовых отделов пригласили к себе руководителей транспортных и экспедиторских предприятий, работающих в портах, и проинформировали их, что из Киева поступила команда платить таможенникам неофициально наличными за каждый вывозимый контейнер: за проходной транзит – 300 дол., за внутренний транзит – 200 дол., за импорт (растаможка) – 500 долл. Деньги, по их словам, пойдут в Киев, «в общак»: кто хочет работать, тот должен платить».

По утверждению авторов заявления, местные таможенники «как опытные рэкетиры знают, как заставить платить «несогласных». В морских портах действует норма: дается несколько бесплатных дней для организации вывоза контейнера. После чего, за каждые сутки пребывания в порту, начисляется штраф от 100 до 500 долл. Пользуясь этим, с 27 января 2011 года таможенники в портах перестали принимать на регистрацию документы для вывоза контейнеров, а уже погруженные автомобили просто не выпускают».

Э.МАТВИЙЧУК распорядился подготовить документы для проведения в ближайшее время совещания в ОГА, на которое будут приглашены все заинтересованные стороны: как грузоперевозчики, так представители таможни, СБУ и других правоохранительных органов.

В то же время Южная таможня не комментирует обвинения в рэкете и вымогании взяток, выдвинутые одесскими грузоперевозчиками.

На просьбу прокомментировать обнародованное заявление представителей профсоюзов таможенных брокеров и перевозчиков, работающих в Одесском и Ильичевском портах, начальник пресс-службы Южной таможни Богдан ПАНАС ответил, что “по этому поводу в таможне комментариев нет”.