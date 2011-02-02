Следователи велели Тимошенко держать язык за зубами

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что сегодня следователи Генеральной прокуратуры взяли с нее подписку о неразглашении тайны следствия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила после очередного допроса в Генпрокуратуре, отвечая на вопрос журналистов о содержании вопросов, которые задавали ей во время допроса.

«Кстати, сегодня я подписала документы о неразглашении тайны следствия. Не знаю, для чего – может, еще одно уголовное дело готовят за разглашение тайны следствия», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, экс-премьер уточнила, что сегодня ее вызывали в Генпрокуратуру в рамках уголовного дела о закупке транспортных средств для сельской медицины.