Южная таможня не комментирует обвинения в рэкете и взяточничестве

Южная таможня не комментирует обвинения в рэкете и вымогательстве взяток, выдвинутые одесскими грузоперевозчиками.

По просьбе корреспондента УНИАН прокомментировать обнародованное заявление представителей профсоюзов таможенных брокеров и перевозчиков, которые работают в Одесском и Ильичевском портах, начальник пресс-службы Южной таможни Богдан ПАНАС ответил, что “по этому поводу в таможне комментариев нет”.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля представители профсоюзов таможенных брокеров и перевозчиков, которые работают в Одесском и Ильичевском портах, передали председателю Одесской облгосадминистрации Эдуарду МАТВИЙЧУКУ совместноее заявление, где призывают обеспечить бесперебойный пропуск грузов через порты региона, в которых, по их утверждению, представители контролирующих служб действуют «по коррупционной схеме».

В частности, как говорится в заявлении, 26 января начальники таможенных постов в портах, а также начальники грузовых отделов пригласили к себе руководителей транспортных и экспедиторских предприятий, которые работают в портах, и сообщили им, что из Киева поступила команда платить таможенникам неофициально наличностью за каждый контейнер, который вывозится: за проходной транзит – 300 дол., за внутренний транзит – 200 дол., за импорт (растаможивание) – 500 дол. Деньги, по их словам, пойдут в Киев, «в общак»: кто хочет работать, тот должен платить».

По утверждению авторов заявления, местные таможенники «как опытные рэкетиры знают, как заставить платить «несогласных». В морских портах действует норма: дается несколько бесплатных дней для организации вывоза контейнера. После чего, за каждое время пребывания в порту, насчитывается штраф от 100 до 500 дол. Пользуясь этим, с 27 января 2011 года таможенники в портах перестали принимать на регистрацию документы для вывоза контейнеров, а уже погруженные автомобили просто не выпускают».

Э.МАТВИЙЧУК распорядился подготовить документы к проведению в ближайшее время совещания в ОГА, на которое будут приглашены все заинтересованные стороны: как грузоперевозчики, так представители таможни, СБУ и других правоохранительных органов.