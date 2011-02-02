Королевская: чиновники гребут под себя, а страна плывет, куда вынесет

Власти следует прекратить агиткампанию о том, что в Украине все хорошо, провести реальную переоценку своих действий и начать жить по средствам. Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в комментарии, переданном УНИАН.

По мнению народного депутата, один из главных мировых трендов – это реализм в экономике и жизнь по средствам. «Сегодня, у нас, к сожалению, нет ни реализма в экономике, ни стремления чиновников жить по средствам», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она отметила, что Президент США Барак ОБАМА на днях презентовал свою программу, в которой настаивает на уменьшении корпоративного налога, лишении льгот крупных американских компаний, сокращении и замораживании затрат федерального бюджета. «В Украине все происходит с точность до наоборот: налоги увеличиваются, крупным компаниям предоставляются льготы, тотально уничтожается малый и средний бизнес, а расходы бюджета на содержание чиновников растут», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, «власти следует прекратить агиткампанию о том, что в Украине все хорошо, провести реальную переоценку своих действий и начать жить по средствам».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что вместо того, чтобы проводить шоковые реформы для людей, власти следовало бы начать с шоковых реформ для бюрократов. «Для чиновников шоком должна стать реальная борьба с коррупцией. Потому что пока у нас не будет чиновника, работающего на Украину, а не на свой карман – до тех пор у нас не будет экономически независимой Украины», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Касаясь административной реформы, глава парламентского Комитета отметила: «Если бы у нас управление страной изменилось с отраслевого на функциональное, при этом была бы предусмотрена четкая ответственность чиновников за их действия – тогда мы могли бы говорить о качественной реформе. А так просто меняются названия госкомитетов и департаментов и фамилии начальников. К сожалению, с каждой сменой в министерских кабинетах, качество управления экономикой не улучшается. Потому что чиновники, по-прежнему, гребут под себя, а страна плывет, куда вынесет».