В ВР заметили, что «странные вещи» происходят с Табачником

Депутатская группа «За Украину!» требует отставки министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия ТАБАЧНИКА и подчеркивает необходимость прекращения преследования Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента лидер группы Вячеслав КИРИЛЕНКО (фракция НУ-НС).

Он выразил сожаление, что 1 февраля Верховная Рада внесла в повестку дня сессии законопроект «О высшем образовании», инициированный Д.ТАБАЧНИКОМ, несмотря на протесты студентов и преподавателей высших учебных заведений.

«Принятие в таком виде этого законопроекта приведет к полной деградации украинского высшего образования, что является, по нашему глубокому убеждению, настоящей задачей министра ТАБАЧНИКА», - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.

Он отметил: «Странные вещи происходят» - в то время, как премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ возлагает цветы к могилам студентов и гимназистов, погибших в бою под Крутами, министр его правительства «изымает из учебника истории какое-либо упоминание о бое под Крутами».

Также, по словам В.КИРИЛЕНКО, в то время, когда заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН говорит, что «Президент никогда не согласится с образовательной реформой ТАБАЧНИКА и с такой его политикой», на следующий день Д.ТАБАЧНИК рекомендует «высокому чиновнику Администрации ЯНУКОВИЧА подать в отставку за такие его высказывания».

В.КИРИЛЕНКО считает, что такая ситуация свидетельствует о том, что «иммунитет, который предоставлен этому чиновнику, превышает иммунитет любого другого члена команды ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА». «Значит, антиукраинские силы достигли так далеко и в правительстве, и в Администрации, что справиться с таким горе-чиновником невозможно», - подчеркнул он.

По словам В.КИРИЛЕНКО, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ должен «отправить ТАБАЧНИКА в отставку».

В.КИРИЛЕНКО также подчеркнул, что депутаты опять собирают подписи под обращением к В.ЯНУКОВИЧУ с призывом прекратить преследование Украинской православной церкви КП.

Он заявил: «Если будет продолжена политика преследования УПЦ КП, то ни о каком понимании и консолидации в обществе не может быть и речи», и «это может привести к чрезвычайной общественной напряженности».