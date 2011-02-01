В БЮТ заявляют, что Верховная Рада нарушила Конституцию

Заместитель лидера фракции «БЮТ-Батьківщина» Сергей СОБОЛЕВ убежден, что парламент при голосовании за изменения в Конституцию относительно сроков проведения выборов нарушил положение ныне действующего Основного Закона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.СОБОЛЕВ заявил сегодня журналистам после принятия соответствующего закона.

«Это очередной раз, когда парламент, голосуя за Конституцию, нарушает саму Конституцию, в частности ее 84 статью», - сказал он.

С.СОБОЛЕВ отметил, что минимум 25 лиц, карточки которых были использованы в голосовании за внесение изменений в Конституцию, отсутствовали в сессионном зале.

«Мы объявили всех отсутствующих, но, к сожалению, голосование проходило в нарушение даже не регламента, а Конституции Украины», - заявил он.

По словам С.СОБОЛЕВА, эти изменения к Основному Закону спасли нынешнее парламентское большинство от той реальной оценки, которое бы дал украинский народ, если бы выборы состоялись в ВР 27 марта этого года.

В то же время, отметил С.СОБОЛЕВ, Верховная Рада в данном законе определила только сроки своих полномочий и полномочий Президента, а относительно срока выборов мэров ничего не указала.

«Произошедшее в сессионном зале, – это продленная агония этой власти, и я убежден, что они понимают, на что они идут. Им надо немедленно принимать Пенсионный закон, немедленно менять Жилищный кодекс, немедленно менять Трудовой кодекс», - добавил народный депутат.

Он отметил, что именно поэтому власть продлила срок полномочий Верховной Рады нынешнего созыва.

С.СОБОЛЕВ подтвердил, что фракция «БЮТ-Батьківщина» исключила из своего состава 7 народных депутатов за поддержку изменений в Конституцию. Он заметил, что это окончательное решение, поскольку фракция имела единую позицию относительно этих изменений, но некоторые депутаты не приняли участия в заседании фракции и проголосовали «за».

«Любые заверения, что чьей-то карточкой проголосовали, будут выглядеть смешно», - добавил С.СОБОЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла Закон Украины “О внесении изменений в Конституцию Украины” относительно проведения очередных выборов народных депутатов Украины, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей.

“За” проголосовали 310 из 350 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, закон поддержали 180 депутатов из фракции Партии регионов, 7 – из фракции “БЮТ-Батьківщина”, 41 депутат от НУ-НС, 25 – от КПУ, 20 – от Народной партии и 37 внефракционных депутатов.