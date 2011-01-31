У Добкина не понимают, что делают 800 человек в управлении мелиорации

У нынешней власти хватит политической воли провести административную реформу на местах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН во время совещания по вопросам оптимизации территориальных представительств органов государственной власти.

«Несмотря на сопротивление, я уверен, что у нас хватит политической воли, чтобы довести это дело до конца», - заявил М.ДОБКИН, комментируя поручение Президента Виктора ЯНУКОВИЧА начать административную реформу на местах, в частности, решить вопрос раздутого чиновнического аппарата и неэффективной работы представительств разных министерств и ведомств.

В совещании приняли участие представители всех 48 государственных служб, которые работают в Харьковской области. Предварительно все они получили от губернатора письмо с просьбой изложить собственное виденье своей работы и возможные пути ее оптимизации. Как показали обнародованные на совещании результаты переписки, большинство территориальных представительств не видит необходимости что-либо изменять – лишь 2 из них уже провели оптимизацию, и еще 7 намерены реализовать в ближайшее время ее, тогда как 36 разных служб, инспекций и управлений ничего изменять в своей работе не собираются. Областной Фонд соцстрахования по временной утрате работоспособности, Государственная жилищно-коммунальная инспекция и Региональное управление ГСФУ «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» сообщили, что планируют набирать на работу новых сотрудников.

Комментируя позицию жилищно-коммунальной инспекции, заместитель губернатора Валентин ДУЛУБ отметил, что ее функции дублируются еще тремя разными инспекциями, среди которых и КРУ, а также органами местной власти.

«Я спросил себя: а как вообще существовало жилищно-коммунальное хозяйство до создания инспекции по ЖКХ? Как оказалось, существовало вполне благополучно благодаря тому, что работали все территориальные органы, которые работают и сейчас. Вместе они выполняют все те функции, которые сегодня пытается принять на себя эта инспекция», - сказал В.ДУЛУБ.

На совещании прозвучало, что похожая ситуация сложилась и с рядом других терпредставництв, которые дублируют друг друга и разные управления областной и районных администраций, а численность штата некоторых из них превышает допустимые пределы. В частности, в областном управлении мелиорации и водного хозяйства работает 821 человек при том, что мелиоративные работы в Харьковской области уже давно утратили советский размах. Председатель областного совета Сергей ЧЕРНОВ констатировал, что о таких масштабных мелиоративных проектах, которые нужно инспектировать штатом в более чем 800 человек, ничего не знает.

«Может быть, я чего-то не знаю, но где в Харьковской области столько мелиоративных работ ведется, чтобы они контролировались таким количеством людей?», - обратился он к участникам совещания.

В то же время, отметил председатель облсовета, денег на свое содержание территориальные представительства с каждым годом просят все больше и больше. По его словам, в этом году дотация из областного бюджета на оплату аренды и другие расходы разных государственных служб будет увеличена на 8 млн. грн.

На совещании было отмечено, что вопрос оптимизации работы госслужб не стоял бы так остро, если бы за такие деньги все терпредставництва качественно и эффективно выполняли свою работу, но сегодня их действия «трудно назвать эффективной работой», что не странно при низких зарплатах сотрудников. По официальным данным, средняя зарплата в этой сфере сейчас составляет около 900 грн. Этим вопросам в обладминистрации обеспокоены не меньше, чем экономией бюджетных средств и увеличением эффективности труда, отметил первый заместитель губернатора Владимир БАБАЕВ.

«Есть множество примеров, когда высококлассные профессионалы уходят с государственной службы в частный бизнес, потому что там платят в несколько раз больше. То же касается и молодых специалистов, которые, поработав немного, и набравшись опыта, идут его реализовывать в структуры с более достойной зарплатой, - сказал В.БАБАЕВ и добавил, что выход из сложившейся ситуации видит в оптимизации.

Как сообщил М.ДОБКИН, половину сэкономленных в процессе оптимизации средств планируется направить на повышение зарплат госчиновникам, которые останутся на своих местах. Вторая половина средств тоже останется в области и пойдет на развитие региона. Если учесть, что часть территориальных представительств в области планируется упразднить, часть - объединить между собой (например, 5 разных инспекций в сфере сельского хозяйства) и при этом сократить штат большинства служб, то сумма экономии получается достаточно существенная, отметил губернатор.

«Наша задача - создание новой схемы взаимодействия в системе государственных органов власти, потому что существующая на сегодняшний день система не эффективна. Количество контролирующих органов слишком велико, и многие работают уже не на опережение нарушений, а на их банальную фиксацию. Этот механизм нужно изменить», - сказал М.ДОБКИН.

По его словам, реорганизация госструктур позволит разработать эффективную модель управления и взаимодействия между органами власти и территориальными общинами, а это именно то, что нужно обществу в условиях нынешнего бюджета жесткой экономии.