Генпрокуратура не пустила Тимошенко в Брюссель

Следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины отказал экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО в удовлетворении ее ходатайства о возможности осуществить поездку за границу.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры, следователь мотивирует свое решение тем, что на указанное время назначены следственные действия по делу.

Кроме того, есть оперативные данные о том, что Ю.ТИМОШЕНКО намерена воспользоваться поездкой за границу, чтобы покинуть Украину и уклониться от следствия, говорится в сообщении.