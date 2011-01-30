Украина, Польша и Литва создадут бригаду противодействия кризисным ситуациям
09:36, 30 января 2011Политика
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Начальник Генштаба: будет в 2013 году
Украина, Польша и Литва создадут бригаду для противодействия кризисным ситуациям.
Об этом заявил журналистам начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Григорий ПЕДЧЕНКО.
“Мы обсудили с начальниками Генштаба Польши и Литвы вопрос создания украинско-польско-литовской бригады. Сейчас отрабатывается уже комплект нормативно-правовых актов”, - сказал он.
По словам Г.ПЕДЧЕНКО, в 2012 году планируется создать штаб бригады и провести три командно-штабных учения, а в 2013 году – создать бригаду полностью.
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