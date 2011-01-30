Украина, Польша и Литва создадут бригаду противодействия кризисным ситуациям

Украина, Польша и Литва создадут бригаду для противодействия кризисным ситуациям.

Об этом заявил журналистам начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Григорий ПЕДЧЕНКО.

“Мы обсудили с начальниками Генштаба Польши и Литвы вопрос создания украинско-польско-литовской бригады. Сейчас отрабатывается уже комплект нормативно-правовых актов”, - сказал он.

По словам Г.ПЕДЧЕНКО, в 2012 году планируется создать штаб бригады и провести три командно-штабных учения, а в 2013 году – создать бригаду полностью.