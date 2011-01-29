От Януковича требуют вернуть подвиг Героев Крут в учебники истории

Участники митинга, посвященного 93-й годовщине боя под Крутами, который состоялся в Черниговской области - Украинская Народная Партия, Наша Украина, “За Украину!” и другие - требуют вернуть упоминание о подвиге Героев Крут в учебники истории.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, об этом говорится в принятой сегодня резолюции митинга.

Они также требуют: «Вернуть Украинскому институту национальной памяти статус центрального органа исполнительной власти и прекратить формировать государственную политику сохранения национальной памяти по указке из Кремля и освободить от должности министра образования, науки, молодежи и спорта Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА, который всей своей деятельностью демонстрирует откровенную украинофобию, работает как агент иностранного государства».

Резолюция также содержит обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором осуждаются решения «подконтрольных судов» относительно лишения звания Героя Украины выдающихся лидеров украинского национально-освободительного движения Степана Бандеры и Романа Шухевича. «Этот позорный поступок лишь добавит популярности истинно народным Героям Украины, а Вы сами ставите под сомнение легитимность своего пребывания на высокой должности Президента Украины», – говорится в Резолюции.

«Бой под Крутами – это героическая страница нашей истории. В этот день, 29 января 1918 года, на железнодорожной станции Круты молодые украинские патриоты – курсанты военной школы им. Б.Хмельницкого, студенты Киевского университета и гимназисты во главе со своим командиром, капитаном Аверкием Гончаренко вступили в неравный бой с шеститысячным большевистским войском и ценой собственной жизни дали достойный отпор иностранному агрессору, остановили, хоть на несколько дней, наступление армии Муравьева на Киев», – отметили участники митинга.

«Вспоминая о Героях Крут, становится понятно, что современная Украина нуждается в новых героях-государственниках, которые наведут порядок в своем доме, отстоят национальные, духовные, демократические и социальные ценности украинского народа», – убеждены члены Украинской народной партии.